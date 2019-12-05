國民黨總統參選人韓國瑜5日晚間參加北市青年座談，韓國瑜大談自己曾說高山應廣設國旗台，意旨愛國精神要多宣導，結果被說成是每個高山都要設立，還說他草包，他不滿被貼標籤，霸氣嗆：「不用別人說我草包，我照鏡子也說自己草包！」

線上網友提問，韓妻李佳芬跟團隊散播不實謠言，如李佳芬說小三教肛交。韓國瑜對此表示，上下文要一起看，是愛家聯盟用line在傳遞訊息，妻子接受到愛家協會陳情，說擔心小三的小孩被教導性器官，結果同學們誤會，被網路帶風向，直接去頭去尾，拿「肛交」出來，讓李佳芬變得不得體，這完全錯誤，佳芬沒褻瀆意思，是擔心太前衛、開放，希望前後文的話能看清楚。

談到講話被去頭去尾，韓還說，就像他舉例，台灣應增加對中華民國的情感，高山廣設國旗台，愛國精神多宣導，結果說他每個高山都要設立，讓他覺得「不用別人說我草包，我照鏡子也說自己草包！」

(中時 )