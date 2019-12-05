知識內容平台《大師鏈》4日舉行國際記者會前後，綠媒排山倒海蓄意抹紅，指稱《大師鏈》是中資之餘，甚至扣上中共外圍組織大帽，陸委會主委陳明通昨(5)日在立法院，配合綠媒指鹿為馬，甚至連調查、送審等肅殺字眼都出現；《大師鏈》總裁莊立平表示，此舉除讓人質疑試圖轉移「卡神」楊蕙如風波，整套過程與手法，更形同害死外交官的卡神事件翻版。

在明年1月11日大選前，綠媒的放大操作，加上綠委欲闖關通過《反滲透法》，莊立平說，這已對台灣社會與台商造成寒蟬效應，在台灣動輒被扣紅帽，誰還敢鮭魚返鄉，和大陸有業務往來的台灣企業、進行交流的學術界和民間團體，更是人人自危，不知何時也會遭到打壓與抹紅。

以綠媒對《大師鏈》質疑最嚴重的中資問題，莊立平說，事實上，這次境外資金的印尼貴賓，正當性與合法性都是民進黨政府認可放行，但綠媒卻將國賓打成「中共代理人」，政府縱容綠媒製造假新聞，誣指一個單純的網路內容平台，框為媒體插旗北京，相信稍有知識者都無法相信，若真是中資，不是該往台灣「滲透」嗎，怎會是中資投資中國大陸？

莊立平說，這些匪夷所思的邏輯，卻有所謂名嘴信口開河，製造假新聞，這不也跟蔡政府打假的政策矛盾？民進黨政府如果繼續放任綠媒顛覆台灣價值，汙染社會人心，泡製「卡神」模式打擊合法企業，未來沒有外資，甚至台企敢再留在台灣。

莊立平並說，「卡神」予我們看清，民進黨豢養大批網軍確非空穴來風，楊蕙如與綠營諸多人士的緊密關係，在互聯網時代已無法切割，網軍殺傷力不遜於血滴子；民進黨初選時，連當時民調高於蔡英文的賴清德，都只能乖乖臣服甘為副手，「1450」網軍突擊砲火壓得韓國瑜陣營喘不過氣，也是如出一轍。

網路霸凌受害全球案例不斷，莊立平說，如果連報紙電視台都全力配合，就會如星星之火四處燎原，萬一真敢動用公權力，未查先行動甚至未審先判，台灣所有企業或媒體，恐怕只能震懾在綠色恐怖的陰影下，最後被迫選擇出走台灣。

更誇張的是，綠媒除了胡謅三萬稿費，更瞎扯什麼國安日報（總統幕僚每天蒐集媒體報導給總統參考），全球資訊網路化時代，一個電視台還用這種古代的思維、瞎扯的訊息愚弄觀眾，談到扮演兩岸橋梁，連「橋梁」兩個字都可以大做文章，照綠媒的邏輯，出席雙城論壇的柯文哲，豈不是成了頭號「橋梁」，是不是要被當「通敵」嫌犯查辦？台灣媒體生態與素質淪落至此，恐怕成為國際笑柄，更是台灣民主的悲哀。

《大師鏈》的遭遇，是一面鏡子，讓變質的媒體現形，而卡神事件相互映照，泡製手法拙劣無比，在野黨和其他媒體，甚至企業與民間團體與個人，都不該冷眼旁觀，因為越來越恐怖的「類卡神事件」，隨時會出現在你們身上。

莊立平說，在選舉熱戰之際，民進黨政府必須謹慎操作手上資源，需知網路世界已成世人日常生活的重心，除了選前切勿縱容抹紅抹黑，間接操弄輿論擦槍走火，選後必須修訂合理法規，莫讓媒體成為失控怪獸。

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