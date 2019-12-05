俄羅斯擴大型22350M新版導彈巡防艦

俄羅斯北方設計局所設計的22350護衛艦進入量產後，擴大版的22350M已於近日完成基礎設計，將於2年內開始建造。據北方設計局官網披露，擴大版22350M導彈護衛艦排水量將由原來的4000噸擴增1倍至8000噸，艦載高超音速反艦導彈與巡航導彈的數量更從16枚擴增3倍至48枚。

《新浪軍事》引述俄羅斯北方設計局官網訊息稱，22350M的2大升級重點是排水量與導彈數量。其攜帶的導彈方案包括射程300~500公里、速度8~10馬赫的鋯石(Tsirkon)高超音速反艦導彈，巡航導彈則延用現有射程2500公里的口徑(Kalibr)巡航導彈。其中口徑巡航導彈已經多次參加實戰，性能獲得俄海軍認可。

不過，報導指出，在攜帶這些陸攻/反艦導彈之後，防空導彈和反潛導彈的攜帶量將會降低。另外，目前正在進行升級改裝的1144.2M型核動力巡洋艦也能攜帶80枚陸攻/反艦導彈，這樣的武器攜帶量其實已經過剩，有可能只是北方設計局的宣傳而已。

俄羅斯已確定第二階段擴大版巡防艦的規格，排水量擴增一倍至8000噸，已接近巡洋艦的規模。（圖／網路）

長期以來，俄羅斯都極為重視反艦和陸地打擊能力，艦艇的設計和研發也一直都是側重對艦和對陸打擊，對空和對潛只是作為戰力形成的配套，並不佔有主動地位。而編隊內的防空，也一直都是以陸基航空兵來承擔。

報導認為，如此一來也造就了俄軍水面戰艦對艦對陸打擊強度一流，但是綜合作戰能力卻十分差勁。另外，在一艘8000噸級艦艇上集成如此強悍的配置，艦員的居住條件和艦艇本身的續航能力也就遭到了質疑。一直以來，俄軍戰艦似乎從未考慮到人的問題，這就註定它做不了遠洋型海軍。

噸位較小的22350型巡防艦已經列裝服役的是首艦「戈爾什科夫海軍上將」 (Admiral Gorshkov) 號，第一艘量產型22350型巡防艦「卡薩托諾夫海軍上將」(Admiral Kasatonov)號交付延期，目前仍在進行海試。這一級巡防艦是由不畏級改進而來，是俄羅斯暫緩建設遠洋型海軍、強調優先發展近海防禦作戰艦艇。擴大版的22350M將是其發展的第二階段，未來還可能再發展為大型巡洋艦。

(中時電子報)