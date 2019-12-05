胡幼偉。（圖／資料照片）

楊蕙如因去年日本關西機場事件侮辱外交部大阪辦事處被起訴，學者胡幼偉表示，民進黨的鬥爭手法，已經替自己塑造了恐怖的社會形象，讓民進黨從「討厭民進黨」變成「害怕民進黨」！

去年日本關西機場事件後，楊蕙如及友人蔡福明涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，台北地檢署2日依侮辱公署罪起訴楊蕙如及蔡福明。

對此，學者胡幼偉表示，民進黨員楊某用網軍毀人名節、害人性命，現在又要用「把對手割喉割到斷」的人為蔡英文操盤，他不由得感慨良多！這不是擺明著要用黑暗勢力控制台灣嗎？而大家要繼續活在這種幽暗之中嗎？

而楊某被起訴，民進黨趕緊切割，胡幼偉認為，表示這個黨也知道，善良的社會大眾，不能接受這種躲在暗處，害人整人的小人行徑！

胡幼偉也痛批，民進黨的鬥爭手法，已經替自己塑造了恐怖的、可怕的、順我者昌、逆我者亡的社會形象。民進黨的鬥爭手段和黑韓過程中散播的恐怖形象，已經和共產黨愈來愈像，甚至有過之而無不及！

胡幼偉強調，排山倒海地黑韓，已經讓民進黨從「討厭民進黨」變成「害怕民進黨」！

(中時電子報)