泰簽新制引發政壇唇槍舌戰，桃園市議員王浩宇日前指民眾黨先造謠批民進黨，接著再說已取消規定，最後收割被打臉，民眾黨發言人陳思宇5日在臉書PO文反擊，不要嘴炮護台，成功是屬於堅持的民眾。

泰簽新制要附上3個月財產證明，引發台灣民眾議論紛紛，王浩宇指民眾黨在泰簽事件上，先造謠批評民進黨，接著造謠說已取消規定，最後收割被打臉。

泰國駐台經濟辦事處今發布泰簽新制順延後，陳思宇在臉書反擊，她指出，民眾黨交通委員會組在前天共同站出來要求泰國辦事處應該尊重民意，台灣去年有67萬人次到泰國旅遊，其中自由行更占了將近60％，所以個人簽的改制對台灣民眾影響很大，外交部不要再視而不見了。

陳思宇說，去年民眾跟旅行業者成功要求泰國不該「漲價泰簽」，今年我們更一起做到要求並呼籲泰國停止不平等互惠，個人簽不該要求提供財力證明，不只是到明年3月，而是全球一體適用或廢止。

她認為，相信民進黨政府為拚選舉避免節外生枝，努力溝通延期至明年3月，但希望專業監督國政的第一步，可以從民眾黨開始。

陳思宇也強調，不要嘴炮護台，要專業治國，台灣不是第三世界國家，成功是屬於堅持的民眾，「可以看不起我，不要看不起台灣」。

(中時 )