烏克蘭發生一起嬰兒窒息而死的慘劇。一名22歲的年輕母親將9個月大的女兒放在嬰兒車內，自己則忙於做家務。沒想到的是，等過了一段時間再去看女兒時，卻發現家中的貓咪趴在女兒臉上，當時女兒已經沒有呼吸，她嚇得立刻打電話叫來救護車。遺憾的是，經送醫緊急搶救後，女兒仍然不治身亡。

綜合外媒報導，女嬰家中養了兩隻貓咪。事發當天，媽媽為了做家事就把女嬰放進後院的嬰兒車內，自己就忙著做家事。過了一段時間後她卻發現家中一隻貓竟然趴在女兒臉上。貓咪在她接近嬰兒車時突然跳出來，但女嬰卻已然窒息。她雖然馬上打電話給叫來救護車女兒卻仍然不治身亡。

救援人員透露稱，嬰兒車內有一股牛奶的味道，而且很溫暖，所以貓咪就鑽進去取暖。女嬰穿著衣服，雙手露在外面。救護人員趕到時，女嬰的身體還是有溫度的，急救一直持續了大約30至40分鐘，可惜還是沒能救回她。

(中時電子報)