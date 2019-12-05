國民黨總統參選人韓國瑜5日晚間參加北市青年論壇，大部分時段都在照稿念，不過仍驕傲大談自己在高雄市政府，成立的高雄青年捐款基金，民間善心人士提供20億元創業，並痛批核四亂花5000億元，以及台灣四小龍國民所得數據等。豈料卻慘被「沃草有限公司」的青年代表狂打臉，當面直接提出實際數據，並批韓在礦業法、同婚等問題都迴避。

韓國瑜說，自己很重視青年，所以在高雄市政府成立青年局，並成立了高雄青年捐款基金，民間善心人士提供20億元創業；另外他痛批，核四浪費5000億元，並說台灣是亞洲四小龍最後，國民所得中，新加坡6萬4、香港4萬9、南韓3萬5、台灣2萬5美金。

不料，沃草當面提出事實查核，打臉韓說，高雄青年捐款基金僅2000多萬元，20億元是真的嗎？核四5000億元，但根據平面媒體報導，是計算2850億元；另外根據世界銀行2018年資料，新加坡國民所得5萬8、香港5萬0310元、南韓3萬0600元，台灣2萬5360元，數字有差距。

不過沃草也幫韓緩頰，韓在回答2018年出生的新生兒，確實只有18萬人左右，衛福部資料顯示，台灣確實是全亞洲肺腺癌第二高，韓有講對這些數字，但在原民的礦業法及同婚議題，都沒正面回答。

韓國瑜聞後笑說，他所了解沃草很強悍，但這位代表很平和，核四是「只高不低」，他當台北縣議員、立委開始，就接受到台電在核四的拜託，有形無形中，有5000億元，一定不只2800多億，若最終一場空怎辦？不如把錢拿來培養年輕人，1年500億元，10年就開花結果。

韓國瑜表示，亞洲四小龍數據，他是前2天看到，但不管怎樣，台灣確實是亞洲四小龍最後；未來原民不只礦業法，原民還疏於被照顧，所以原民一毛錢預算都不能刪；青創20億元是企業私下跟他「口頭上」談的，銀行現在有10億5000萬，這絕對不夠，他還希望未來能100億，雖然青創可能7件倒閉、3件成功，但就是要投資年輕人。

(中時 )