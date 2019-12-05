國民黨總統參選人韓國瑜5日參加北市青年論壇，他在總結時表示，「台灣安全」是總統的責任，「人民有錢」是行政院長工作，他會抓緊台灣安全，並任命優質的行政院長，他當總統的職責是樹立中華民國的總目標，把適合的人才放到適當的位置。

韓國瑜開場時說，各位青年看他可能是不一樣的感覺，他明白各位看到的韓是個草包、說話不算話、流氓菜蟲、傻哩瓜機、落跑市長，大家在網路看到的他是一塌糊塗，這他不辯解，因為他然是心地善良的好人，對下一代充滿關切。

而在最後總結時，韓國瑜拿出《麥克阿瑟為子祈禱文》來唸誦給台下青年，隨後他說，自己非常擔心，「人生不滿百，常懷千歲憂」，你們無法想像其他國家進步的程度，他到澳門時，這個小區塊國民所得8萬美金，僅次盧森堡，大量投資教育，但台灣沒同樣機會，當周邊國家進步時，只有台灣下降，香港發生反送中，資金一樣移不來台灣，政府說台商回來投資7000億元，但其實是0。

「台灣安全是總統責任，人民有錢是行政院長工作！」韓國瑜說，蔣經國當總統時，台灣用了孫運璿當行政院長，萬一當年沒竹科，台灣會怎樣？所以他會抓緊「台灣安全」，任命優質的行政院長，若他貪汙，要求法院不得假釋他，把他關到死，若能達到這些目標，就是合格的總統，他會豎立中華民國的總目標，把適合人才放適當位置，這就是總統的職責。

最後，韓國瑜笑說，要展示自己的好體力，硬是從舞台上，不走階梯，直接跳下台，如「老萊子」般的耍寶行為，讓所有人驚呼並傻眼。

(中時 )