何謂基因檢測? 人類的基因會隨著外在環境或其他不確定因素持續改變，我們可透過基因檢測了解身體存在的可能性疾病，持續監控身體變化，事前預防疾病惡化等風險，大大降低突發機率。

由工研院技轉，在臺深根17年的「華聯生物科技」專注於基因檢測平台與服務的開發，董事長楊桂華提到，因為看見台灣民眾的需要以及想更貼近亞洲華人市場的需求，讓擁有自主高密度基因晶片的研發能力，及專業技術和資源的華聯，往更為完整的一站式基因檢測的服務做延伸，透過基因檢測的四大領域「生殖醫學、大眾醫學、腫瘤醫學、轉譯醫學與科研服務」，提供給大眾從出生至成人，優生抗癌的一站式陪伴! 讓每位家庭成員在不同人生階段，都能有專業團隊作為最強的後盾，時時關心及守護全家人的健康。

華聯生物科技楊桂華董事長/中時電子報攝

預防醫學觀念提高 基因檢測早篩風險控管

華聯生物科技營運長蘇弘儒舉例，預防醫學的落實個案，即以切除雙乳預防乳癌發生率的好萊塢影星安潔莉娜裘莉最為知名。此外，隨著預防醫學的觀念興起，雖然現今生育率下降，但在產前檢測的臨床應用上，使用羊水晶片進行罕病的基因檢測服務，卻持續攀升! 在產前及產後新生兒的檢測上，建議若能透過基因檢測做好預防、早篩，則可以避免許多風險產生。

肝癌早篩新革命！甲基化基因檢測早期診斷靈敏度提升84.2%

肝癌為華人的國病，沒有早期篩選的生物標記，很多時候發現罹患肝癌都已是晚期，治療效果有限的同時也造成許多家庭負擔。董事長楊桂華表示，如今華聯生技的「肝癌早篩甲基化基因檢測」技術，只須透過少量血液檢測，運用甲基化預測模型的專利技術，即可將肝癌早期診斷的靈敏度提升至84.2%，患者也能因及早診斷及早治療大幅提升存活率。

蘇弘儒博士表示，根據臨床研究，有50%已經確診罹患肝癌的病患，透過一般的肝癌篩檢工具AFP(α-胎兒蛋白)，並無法靈敏的檢測出罹患癌症 (呈現偽陰性)；然而高靈敏度的肝癌甲基化基因檢測，卻可從此50%驗不出來的患者中，再檢測出7-8成的罹肝癌者; 比傳統的肝癌早篩更推前至0-1期! 落實及早預防及早治療的理念，成為肝癌早篩的一大福音!

華聯生物科技蘇弘儒營運長/中時電子報攝

華聯與北醫大攜手合作產學專班 培育人才接軌企業

人工智慧與大數據正為現今趨勢，而生物科技的人才養成不易，台北醫學大學管理學院院長謝邦昌指出，2014年北醫大正式邁向大數據與人工智慧的領域，並將兩者列為必修課程，陸續成立「大數據科技及管理研究所」及「學士後大數據科技及管理學士學位學程」。因目前學校的人工智慧課程偏重技術面，產業面相對較少，因此與華聯合作創立「智慧數據應用產業碩士專班秋季班」，在生技醫療、健康管理等方面與企業建立良好的橋梁，藉由產學合作更能明白企業所面臨到的問題，畢業後才能更佳與業界接軌。

最後董事長楊桂華表示，華聯期望幫助學子能以實際產業運作模式來合作，將來進入社會時能迅速銜接生技市場並發揮所長，節省更多前期教育訓練，同時擁有更多資源讓品牌推向國際，也讓全世界看到來自台灣的頂尖醫療團隊！

華聯生技 擁有傲視亞洲GMP認證的高密度基因晶片生產中心

(中時電子報)