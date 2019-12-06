冬季是前往歐洲旅遊的旺季，對於不會下雪的台灣來說，能夠飛去歐洲一睹白靄靄的銀色世界好不浪漫！不過，在歐洲考量治安問題不適合攜帶太多現金在身上，因此有一張可以在國外提領現金的金融卡就顯得特別重要。花旗銀行於今年(2019)10月隆重推出「花旗全球外幣通」服務，讓熱愛旅遊的你縱使身在海外，也能輕鬆提領14種外幣，出國旅遊安全又方便！

旅人注意！銀行推新服務 海外提款超便利、消費手續費通通0元

今冬就去歐洲！花旗全球外幣通輕鬆提領14種外幣

網路上就有旅遊達人整理出最適合冬季朝聖的15座歐洲城市，其中包括義大利威尼斯，可以避開人潮並參加歷史悠久、規模最大的狂歡節；德國柏林的12月聖誕市集、冬季雨少及天空特別蔚藍的西班牙巴塞隆納；或是冬暖夏涼的法國尼斯，是不少旅人熱愛的度假首選聖地。

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不過經常旅遊的人一定知道，攜帶太多現金除了不方便之外也有遺失風險，但花旗銀行推出的「花旗全球外幣通」服務，徹底地造福了熱愛旅遊的朋友。只要持花旗智富管理/財富管理/私人財富管理金融卡，在海外看到花旗ATM提款機就能在輕鬆提領14種外幣，包含美金(USD)、新幣(SGD)、歐元(EUR)、澳幣(AUD)、加幣(CAD)、英鎊(GBP)、瑞士法郎(CHF)、日圓(JPY)、港幣(HKD)、紐幣(NZD)、瑞典克朗(SEK)、泰銖(THB)、人民幣(CNY)、南非蘭特(ZAR)。

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另外，花旗全球外幣通更人性化的是，旅途中發現綜合外幣帳戶內的貨幣金額不足時，這時就可開啟「花旗行動生活家APP」，點選「外匯交易eFX」立即換匯，就能在海外以原幣放心地去消費或提領現鈔！

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花旗14種外幣帳戶 隨時提領節省匯差

目前銀行業者推出國外提款金融卡中，海外提領當地貨幣時可由外幣帳戶直接扣款的銀行，只有花旗及匯豐銀行，兩者的差異在於花旗的外幣帳戶可支援14種外幣，而匯豐則有9種外幣帳戶，；花旗現行所有客戶均可申請開通全球外幣通，但匯豐則開放卓越理財客戶使用。

我們一定曾經有這樣的經驗，每次要出國換匯時，就會遇到匯率怎麼那麼高！早知道先換起來放的經驗。但現在有了花旗全球外幣通的服務，能夠在匯率好的時候後先換，存進外幣帳戶中，而且分批換匯，每隔一段時間就換一點，還可分攤掉轉換的成本或匯差！

花旗支援14種外幣帳戶/中時電子報製

此外，花旗晶片金融卡也有刷卡消費功能(Debit Card)，啟用刷卡消費即全球外幣通功能後，除了可使用於海外店面消費之外，還可於國外網站上購物，只需在結帳時選擇以當地貨幣扣款，像是在美國網站購物時選擇以外幣綜合存款帳戶裡的美金支付，標示多少金額就扣多少金額，不須再額外加上1.5%的國外刷卡手續費。

目前全球外幣通可支援14種外幣，用多少領多少也能避免匯兌損失！

限時加碼優惠！線上特定幣別外匯交易 滿額回饋NT5,500

心動了嗎？現在只要前往花旗銀行開戶時，一次開立臺幣活存與綜合貨幣存款帳戶，並申請花旗晶片金融卡，取得花旗晶片金融卡後，即可註冊網銀，下載「花旗行動生活家APP」啟動花旗全球外幣通服務。

此外，花旗線上「外匯交易eFX」推出平台限時優惠，即日起至2019/12/31透過網路銀行/行動生活家「外匯交易eFX」辦理外匯交易，美金與指定的11種外幣間轉換交易累計金額達美金55,000元(含)，即享回饋金NT5,500；台幣與指定的11種外幣間轉匯交易累計交易金額達NT55,000元(含)，即可享回饋金NT100。(本活動指定的11種幣別：紐幣、澳幣、加幣、歐元、英鎊、瑞士法郎、瑞典克朗、日圓、新幣、泰銖、港幣)

(中時電子報)