美國洛杉磯警局，發生了一件極其變態的事件。有一名男警竟趁著搭檔回警車取東西的空檔，偷偷撫摸一具女性遺體的乳房。據內部消息透露，該名男警還先將自己的密錄器關閉，但是該設備有緩衝時間，因此男警的行為仍被錄下。

據《洛杉磯時報》報導，當時警方接獲報案，稱有一女子陳屍於民宅，當他們抵達現場並確定該名女子死亡後，一名警方回到警車取物，另一名男警則趁這時間撫摸了女子的乳房。

目前洛杉磯警局已針對該事件進行調查，副局長阿科斯(Robert Arcos)表示影片內容「令人不安」。另一名警方則表示，倘若該起指控屬實，那麼該名警官的行為不僅是錯誤的，而且令人極其不安。同時也違反了警方尊重死者的價值觀。

警方表示，由於關閉密錄器僅有2分鐘的緩衝時間，因此目前尚不知道該名員警究竟摸了該女子多久時間。而這起事件之所以被發現，則是密錄器的隨機抽查時被發現。涉及該事件的警方本名雖未被公開，但已遭停職接受調查。

(中時電子報)