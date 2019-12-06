做按摩真的很容易出事？一名人妻上按摩店做調理推拿，氣功師送上一杯紅酒，趁人妻喝完後微醺，氣功師竟然舌吻、舔乳、揉胸通通來，人妻嚇得傳訊友人問：「氣功師傅會親你的嘴嗎？」，並在丈夫陪同下報案。氣功師辯稱種種行為是幫人妻「順氣」，人妻也沒拒絕，不過仍被台中地院依性騷擾罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，人妻指控，她於前年7月某日上午近11時前往中市一間調理推拿按摩店做身體氣功治療，做了腳底按摩約20分鐘後開始做身體指壓，背部按完，氣功師給了她一杯紅酒，喝完後有微微酒醉感，接著就翻身換做身體正面指壓。

氣功師雙手開始從頸部往下摸到胸部，還跟人妻說是「順氣」，同時氣功師吻上人妻，還把舌頭伸入她嘴中，之後更得寸進尺，拉下人妻內衣，用嘴吸吮左乳頭、用手搓揉右乳房。

驚嚇不已的人妻，事後立刻傳訊友人：「請問氣功師傅會親你的嘴嗎？我嚇死了」、「他還吸吮我胸，我真的覺得我被人侵犯了」、「我很難過想靜一靜」。

氣功師坦承有對人妻做出上述行為，但辯稱她有心理上的壓力，這麼做是為了「讓她心放開」，還說有經過對方同意。

台中地院審理認為，被告為逞一己私欲，不尊重女性之身體自主權，乘女子按摩不及抗拒之際進行性騷擾行為，造成她心理創傷，且對社會風氣造成不良影響，判處有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

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(中時電子報)