美國自911事件後全面強化反恐，其中中央情報局（CIA）更是以「反恐」名義，在海外廣設黑牢，將恐怖分子嫌疑犯以各種慘無人道方式審問以取得口供。雖然在2005年外媒揭露後，時任總統的小布希才承認有黑牢存在，直至歐巴馬上任後才宣布關閉所有黑牢。如今，當年第一位嘗到水刑等多種酷刑的受害者，今年將親身所受的刑求畫出，並收錄於一本探討美國如何嚴刑拷問的報告內。

第一位嘗到水刑等多種酷刑的受害者，準備將親身所受的刑求畫出，並收錄於一本探討美國如何嚴刑拷問的報告內。影片為前CIA律師認為，美國的審問手段並非刑求。

據《紐約時報》報導，現年48歲的朱貝達（Abu Zubaydah），於2002年在巴基斯坦被捕後，為中央情報局當時全球大搜捕行動中首位遭捕嫌疑犯，他一度曾被誤認為是蓋達恐怖組織的高層，並被關在惡名昭彰的關塔那摩灣（Guantánamo Bay）監獄長達14年。報導指出，在CIA官員在兩名沒有審訊經驗的軍方心理學家建議下，做出了使用極端體罰方法逼供，讓朱貝達成為首位被施以水刑的犯人。

如今，朱貝達將畫出他在關塔那摩灣所遭遇的刑求手段素描，供他的律師、同時也是西藤山大學（Seton Hall University）法學院教授丹博（Mark P.Denbeaux）與部分指導學生合著的「美國如何刑求」（How America Tortures，暫譯）61頁報告收錄。報導指出，朱貝達在每幅素描裡，描繪他2002年8月在泰國一處CIA秘密處所內受到的特殊刑求伎倆，讓CIA殘忍無人道的拷問畫面首次於世人面前曝光。

● 水刑（waterboarding）

Drawings by Abu Zubaydah, the first prisoner to be tortured at Guantanamo Bay. https://t.co/X6yHlj77dm pic.twitter.com/xhuw9YVk9j — Patrick (@vectorpark) December 5, 2019

朱貝達在素描裡描繪自己全裸被綁於板上，被人蒙著頭後向他的臉灌水；他的素描還有一個地方是過去所未揭露－頭躺的地方有個絞鍊能讓犯人頭後仰以便水能傾注。他曾描述說「他們不斷灌水，全都集中在我的口鼻，直到我覺得快溺斃，我當時因缺氧覺得胸腔都快爆開了」。報導指出，他前後共受水刑83次，所受折磨連審訊人員自己都已不忍，CIA上級主管說他已無可招供，但卻被命令繼續施以酷刑。

● 受迫姿勢（stress position）

朱貝達畫出，他全身赤裸、手腕高舉過頭銬在監獄柵欄，被迫得踮起腳尖，並形容「我以這個姿勢站立好幾個小時，獄卒看到我的手變白才會讓我坐到椅子」。 ● 屈身上銬（short shackling）朱貝達畫出自己被套頭、以宛如腹中胎兒的姿勢銬住四肢，然後被鐵鍊綁在牢房柵欄限制行動。

Really interesting article on Apple News about the CIA and the Torturing of Islamic Militants. I put it in here because of these nifty illustrations by Torture ‘victim’ Abu Zubaydah. https://t.co/Z1eoYb51WB Not a ‘go USA’ moment by any means. #torture #cia #shame #abuzubaydah pic.twitter.com/dL5JXxBPaD — Gay Comic Cowboy Sex (@ComicCowboy) December 5, 2019

● 撞牆 （walling）

素描裡，朱貝達畫出獄卒一手以毛巾圍著他的脖子並拉緊，另一手推他的頭撞向水泥牆上所墊的木牆。朱貝達形容「他不斷推我的頭撞牆，每次都會有那麼一瞬間眼睛一黑」，當他跌坐地面上，獄卒會把他拽起，造成他的脖子流血，然後賞他耳光。

Guantánamo Bay prisoner Abu Zubaydah, the 1st person to be subject to the interrogation program approved by George W. Bush’s administration, sketched self-portraits of the torture he was subjected to during the 4 years he was held in secret prisons. https://t.co/bm35ZAFGOW — Champ (@originalchamp) December 5, 2019

● 大小禁閉箱（confinement box）

素描顯示在大禁閉箱裡，朱貝達被剃光頭、裸身手腳上銬，坐在一個可當馬桶的桶子上，「置身黑暗裡，只能坐在桶上，空間極為狹窄」。他形容被拘於一個看似木製棺材的一個大木箱，一個守衛將木箱豎直，並說「從現在起這就是你的家」。

Abu Zubaydah was the first person known to be waterboarded by the CIA. This year, he drew his experiences of torture. @carolrosenberg reports for the @nytimes https://t.co/OlRlSHNl9Z pic.twitter.com/d8QNrVFH26 — Evan Hill (@evanchill) December 4, 2019

至於小禁閉箱，朱貝達形容猶如狗籠，「當他們把我鎖進去後，我盡我所能想坐起，但一點辦法都沒有，箱子太短了，我想屈身但也很困難，因為太窄了」。他就這樣被迫以腹中胎兒的姿勢銬在箱裡，「這太痛苦了，逼得我無意識地尖叫」。

● 剝奪睡眠（sleep deprivation）

朱貝達憶及，中情局幹員將他平躺或平趴地面銬住四肢，用痛苦的姿勢讓他無法睡覺；他說這種剝奪睡眠一搞就是兩、三週甚至更久，「我感覺彷彿永無止盡，當我覺得快睡著時，守衛就用水潑醒我」。

報導指出，後來FBI以傳統方式對朱貝達進行了卓有成效的審訊，他們認為他頗為合作，覺得那些嚴酷的手段既無必要也不合理。官員們後來也承認，當初把他說成蓋達組織的三號人物是錯誤的。

(中時電子報)