Bron went for a walk 😂 pic.twitter.com/aLOlXpmrnu — Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2019

沒想到「小皇帝」詹姆斯的「牌子」真的這麼大！詹皇在湖人與爵士比賽首節，竟然出現誇張持球前進的走步，就算防守他的爵士前鋒波達諾維奇不斷跟裁判示意詹皇走步了，但邊線裁判偏偏不為所動，一副就是詹皇走步也沒關係模樣。

從影片當中可以清楚看出，當詹姆斯運球剛過中線，卻突然停止運球，帶著球往前走了兩三步，整個人都從「UTAH」中圈地貼的「A」走到「H」了，可是明明邊線裁判一路緊盯詹皇不放，嘴中的哨子卻沒響過，就這樣放任詹皇把球傳出。

詹姆斯賽後相當懊惱表示，「那是很糟糕的事情，或許是我職業生涯做過最糟糕的事情之一，我都沒有意識到自己做了這種動作，直到中場休息時間，助教才拿影片給我看，可是我在當時真的完全沒有意識到自己做出這麼離譜動作。」

「我記得當時我在觀察隊友跑位，波普跟米契爾撞在一起，整個人還倒地了，所以我原本應該是要傳球的，我的腦袋完全短路了，」詹姆斯說，「對於那個動作，我為裁判感到難過，因為他們可能因為這次誤判，而被紀錄在歷史當中。」

(中時 )