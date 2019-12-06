東西方兩大網購節「雙11」、「黑色星期五」剛過，消費者購買行為分析結果近期出爐，大陸民眾瘋搶的物品令人意外，女性瘋買寵物食品，男性搶衣服搶得比女性還兇，反映大陸流行文化正在轉變。

香港《南華早報》報導，甫於11月結束的東西方兩大網購節「雙11」、「黑色星期五」（Black Friday）線上銷售額雙雙破紀錄，大陸網民在雙11締造384億美元消費紀錄，美國網友在「黑色星期五」及緊接而來的「網購星期一」（Cyber Monday）也相繼締造新猷，消費金額分別達74億美元、92億美元。

美國、大陸民眾消費能力再創紀錄的同時，電商提供的消費者行為數據顯示，美陸民眾消費習慣非常不同，尤其大陸購買標的出現重大變化，其中最有趣的是，居住在北京、上海等一線城市的女性消費者瘋買寵物食品，雙11當天，寵物食品還一度超越嬰兒奶粉，成為阿里巴巴網站上進口物品分類項目中最熱銷的商品。

雙11、黑色星期五網購夯，物流業者忙翻。（圖／中央社）

更有趣的是，大陸男性在黑色星期五瘋搶衣服、包包及鞋子，甚至搶得比女性還兇；另外，數據也顯示男性非常熱衷購買護膚產品，對於美白乳液、化妝水等保養品的需求急遽升高。

反觀美國消費者在黑色星期五及網購星期一的目標則以囤貨為主，提前籌備12月親友的聖誕節禮物。根據美國全國零售聯盟（National Retail Federation，NRF）委託市調機構Prosper Insights & Analytics進行的調查顯示，這段時間高達70%的消費金額都用來購買禮物，當中又以服裝、玩具、電子產品、卡片等最為暢銷。不過氣炸鍋等產品近年來也愈來愈受到美國消費者歡迎，反映美國民眾健康意識抬頭。

另外值得注意的是，天貓購物網上購買進口商品的群體以1995年後出生的年輕世代為主，其次為80年後到90年初期出生的千禧世代。

(中時電子報)