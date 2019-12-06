NBA本周最受注目的一戰當屬洛杉磯快艇與密爾瓦基公鹿之役！戰績與洛杉磯湖人暫列聯盟第一的公鹿隊，挾著13連勝的氣勢，將於明（7）日上午09:30在主場迎戰前來踢館的洛杉磯快艇。東西雙雄正面強碰，是公鹿持續連勝？還是快艇能帶走勝利？台灣運彩不僅有單場投注，還開設場中投注，讓玩家在觀戰同時也可以針對即時戰況的演變下注贏錢。

公鹿隊本季各項戰力指數全面提升，堪稱是目前全聯盟最夯的隊伍，尤其，字母哥Giannis Antetokounmpo全方位球技的發揮，不但在年度MVP指標排行榜排序上名列前矛，全軍也是士氣高昂直指總冠軍。

公鹿隊前天才在底特律客場和活塞隊打了一場充滿肢體碰撞和垃圾話的艱辛對抗，但Antetokounmpo仍攻下全隊最高的35分，他賽後表示，「到底特律比賽就必須做好面對肢體對抗的心理準備，比賽打的雖然艱困，但賽前已有這樣的預期。」言下之意，字母哥對比賽的心理建設明顯比以往提升，贏球當然就令他特別的爽！

以16勝6敗暫居西區排名第二的快艇隊，前天在洛城收拾拓荒者後，主場戰績13勝1敗創隊史主場前14戰的最佳成績，此次飛往威斯康辛州做客挑戰東區龍頭，Kawhi Leonard和Paul George雙劍合壁的功效能否全面發揮？對尋求14連勝的公鹿是一大考驗。

有趣的是，快艇教頭Doc Rivers在迎戰拓荒者之前受訪時透露，Kawhi Leonard和 Paul George在本季已完成的前21場比賽後，從不曾在賽前的團隊對抗練習中做過同隊的磨合演練，換言之，快艇隊還沒有測試過兩人並肩上陣時的攻擊火力是否會激盪出1+1〉2的效能？教練團還在等待二人同時上陣、並肩練習的發生！ 而二人先前也只有在6場比賽中出現過同時在場的情形。

Rivers這番談話有沒有引起你的興趣？快艇隊是覺得目前還不是測試雙劍合壁的適當時機？對上公鹿隊這樣全聯盟最強硬的對手，難道不需要做最佳的準備？明日之戰，會是快艇隊調整團隊戰力的契機嗎？大家拭目以待。

除了7日的快艇與公鹿之爭，今(6)日早上08:30的休士頓火箭對多倫多暴龍之役，和8日凌晨3點紐奧良鵜鶘vs.達拉斯獨行俠，9日早上7點暴龍對費城76人之役，運彩也設有單場投注，玩家們不妨試試這個周末假期的運氣。

(中時電子報)