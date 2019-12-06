新北一名15歲少女日前趁爸媽不在家，數度帶著男友回家親密接觸，結果被下班提早回家的媽媽撞見，當場逼問出兩人才認識兩周也已經睡了兩次。

少女透過交友軟體與男友認識，兩人很快就陷入情愛的纏綿，也很快的發生了性關係。聯合新聞網報導，少女的媽媽下班回到家看到女兒跟陌生男人竟然共處一室，少女也向媽媽坦承兩人的關係跟進度，讓媽媽氣得火冒三丈，帶著女兒去驗傷，並在女兒的身體各處、內褲等都發現了他的DNA，這名男子被地檢署依妨害性自主的罪嫌起訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)