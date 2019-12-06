「卡神」楊蕙如長期利用旗下網軍在PTT帶風向，不僅遭站方列入永久黑名單，如今更遭檢調起訴送辦，事發至今本人也神隱沒有回應，一向精明的楊蕙如會落得此下場，其實全都因為手癢，在PTT的柯文哲小黑狗新聞留10字「我的狗還叫作柯文哲呢」，導致自己一大串集團帳號全被揪出。

時間回到今年5月29日，當時柯文哲與北市議員兼流浪動物之家基金會的董事長鍾小平會面，鍾小平帶了一隻小黑狗希望柯文哲能做榜樣領養，柯文哲捐出1000元，並說可將這隻小黑狗取名柯黑，消息轉貼至PTT，讓鄉民們樂開懷，卻觸怒了楊蕙如及其網軍集團。

第一個開炮的是帳號「ptt12」，不滿柯文哲藉機酸柯黑，留言反嗆「我的狗還叫作柯文哲呢」，其他集團帳號如「jeeffrey3688」、「raijun」、「lolha」、「a55184」、「kenzo2002」、「jhjh」、「inos」等也紛紛留「我家廚房的蟑螂也叫做柯文哲」、「習近平的狗剛好也叫做柯文哲」、「沒品」、「無聊當有趣」、「那有什麼，習包子還養一堆狗都叫柯糞呢」、「很難笑」，卻因模式過於固定，且都出現在特定文章，被抓包都是集團帳號，甚至被八卦版前版主「紅芒果」搜出帳號都與楊蕙如與「idcc」有關，如今全遭砍除帳號。

當時楊蕙如本尊「slow」還高調反嗆「所以這些人跟我有什麼關係」，更揚言要對指控他動用網軍的人提告，並自信要八卦版版主將包括她在內的相關ID送查帳號部，證實自己清白，未料帳號部在8月2日宣判楊蕙如長期使用網軍帶風向，破壞秩序，列入永久黑名單，大大打了楊蕙如一巴掌，更在近日被檢調認定為網軍頭目，以侮辱公署罪與idcc一併起訴。網友也笑說，楊蕙如一定作夢也沒想到，自己會為了一篇柯文哲無關緊要的小黑狗新聞，賠上自己的名聲與事業。

自從白綠分手後，加上健走事件結下心結，楊蕙如網軍近年來集中火力猛攻柯文哲，只要是柯文哲相關新聞，就會出動大量帳號猛批噓文，本人也在臉書時常批評柯，並大力宣傳退讚活動，更嗆點柯文哲讚的人別加她好友。 前幾個月柯文哲粉專買讚事件中，楊蕙如也疑似因在按讚數尚未衝高時，就耐不住性子過早爆料，遭網友懷疑根本是楊本人自己操控網軍，自導自演打擊柯文哲。

(中時電子報)