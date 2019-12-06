華視自製台語頻道戲劇《若是一個人》日前辦殺青宴，華視總經理莊豐嘉、製作人陳秀卿、導演杜政哲，以＼及演員宋柏緯、孫可芳、林子閎、陳璇、朱主愛(四葉草)、王可元、林鶴軒、龍劭華、林秀君、丁可唯、葛丞、唐綸、林紹謙、楊忠穎皆到場。首次擔任導演的金獎編劇杜政哲稱拍戲就像是戀愛，《若是一個人》就是他的初戀，他說：「謝謝大家這50天以來的照顧，我真的是第一次，未來有什麼需要幫忙的，歡迎大家來找我」，聽到這一席話，讓林鶴軒秒回想找導演來幫他搬家，不料馬上遭拒，逗得在場演員與劇組笑聲不斷。

殺青宴上，宋柏緯與孫可芳接誇導演杜政哲個性溫暖，首次拍攝台語戲劇的宋柏緯說，非常感謝導演、台語老師把他每個鏡頭、每一句都順過，讓他安心不少。孫可芳則表示，導演給了她最大的信任，第一次戲份這麼吃重，幾乎是每天全勤，她還透露拍殺青戲那天因為太感動，心裡很不捨，連哭了2個小時，「我回家還繼續哭」，一旁的宋柏緯忍不住回說：「一開始還會安慰她，後來真的哭了太久，讓大家都說可以不要再哭了嗎？」

女主角孫可芳透露每次和宋柏緯對戲時都很安心，她表示雖然台語不是宋柏緯的母語，但他都會認真地背好台詞，直說：「跟他對戲是最自在的!」而兩人也不忘稱讚劇組的伙食很好，不僅是便當訂得好吃，還常會有人請客吃東西，尤其其中一位燈光師很會烤肉，有空就惠烤肉給演員、劇組們，孫可芳笑說：「那時候我一發 IG限時動態，馬上就有人來問是那個有名的燈光師嗎?」可見劇組人才臥虎藏龍，而即使美食當前，兩人依舊很控制飲食，拍完戲後並沒有因此發胖，完全展現藝人的自制力。

陳璇也表示《若是一個人》是她出道以來戲份較多的一部戲，之前導演杜政哲表示首度執導這部戲是他的初戀，陳璇笑說：「這是導演的初戀，也算是我的初戀。」她還說：「很感激，拍戲現場大家都幫我很多，小豆(孫可芳)也給了我很多演出的建議」。同劇演出的爸爸龍劭話雖然沒有和她有對到戲，仍關心她每次演出的狀況，但沒有特別聊到演技這方面的事，陳璇說：「他（龍劭華）告訴我說演戲是自己去體會，而不是別人教你怎麼做。」

林子閎在《若是一個人》劇中飾演孫可芳的前男友，兩人將會有很多回憶戲，一樣要全台語演出，林子閎表示自己本來是完全不會講台語的，因為拍攝《若是一個人》這部戲才開始認真學台語，他笑說：「我奶奶終於聽得懂我講的台語了，這是拍這部戲最大的收穫。」

(中時 )