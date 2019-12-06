蔡英文論文門，網路節目主持人彭文正仍緊咬不放，他表示，已經正式向蔡英文提出刑事告訴，近期則將提民事告訴。彭文正晚間在節目說，被蔡英文告的第一天，要謝謝她，讓他可以啟動一切調查，而論文最大破案關鍵，就在於蔡的論文並不存在。

彭文正在《政經關不了》指出，加告蔡英文在民事的部分，但蔡在豁免權的保護下，可以躲躲閃閃不出來，但即使她僥倖再豁免個4年，明年520還是要出來面對，所以有句話說「囂擺沒落魄久」。她要想清楚站不站得住腳才是關鍵。

彭文正說，被蔡英文告的第一天，要謝謝她，讓他可以啟動一切調查，但他也沉潛了一個月，看看蔡有無反省之意，再看看後面怎麼做，但她還是沒反省之意，只好加告她誣告，民事則要打確認蔡論文不存在。

彭文正表示，她提告蔡英文第一波，後面還會有，在民事和刑事會採不同的步調。而這整件事的源頭就是蔡沒有論文，證書淘寶買得到，但買得到400頁的論文嗎？所以最大的破案關鍵，在於蔡1983、1984的論文並不存在。

(中時電子報)