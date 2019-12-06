趕在美國聯邦眾議院議長裴洛西就總統川普彈劾案進展發表聲明前，川普今天一早在推特發文向眾院民主黨議員嗆聲，表示如果要彈劾他就趕快行動。

由民主黨人主導的眾院司法委員會，昨天開始討論川普的所作所為是否構成彈劾理由。委員會聽取4位憲法專家的意見，以研判川普施壓烏克蘭調查他在國內政敵的種種行為，是否足以構成彈劾犯行。

眾院情報委員會本週稍早也已提出調查川普是否施壓烏克蘭的報告。民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi）於美東時間今天上午9時發表嚴肅聲明，指示國會領袖對川普總統草擬彈劾條款。

川普否認犯下任何不法行為。他今天在推文寫道：「如果你們（眾院民主黨人）要彈劾我，現在就做，快點，這樣我們才能在參議院展開公平審判，我們的國家才能恢復幹正經事。」美國聯邦參議院由川普所屬共和黨掌握多數。

川普被發現要求基輔當局調查明年很可能代表民主黨和他爭奪總統大位的美國前副總統拜登（Joe Biden）。民主黨人也指控川普濫權扣住提供給烏克蘭的3億9100萬美元安全援助金，施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布進行上述調查。烏克蘭是面臨俄羅斯侵略的美國盟邦。

民主黨掌握多數的眾議院若對川普提出正式彈劾理由，包括濫權、賄賂、妨礙國會調查和妨礙司法等，可能於今年底前針對正式彈劾指控（彈劾條款）進行全院表決。

(中央社)