苗栗縣第一選區綠營立委參選人羅貴星，推出「牙膏」競選小物，讓選民使用時天天都看得到他。（巫靜婷攝）

羅貴星競選團隊藉由親自說明密封夾的使用方式，能加以互動拉近與選民的距離。（巫靜婷攝）

民眾黨參選人朱哲成採傳統策略發放傳單及面紙，製作大型氣球背上身，吸引目光達到宣傳效果。（朱哲成提供／巫靜婷苗栗傳真）

選戰進入白熱化，苗栗縣第一選區立委參選人推出競選小物各具巧思，藍營參選人陳超明除了傳統面紙、礦泉水、原子筆外，更延續發放炙手可熱的洗碗精，年節前應景再送紅包，貼近選民生活，綠營參選人羅貴星不遑多讓，推出牙膏、密封夾及香皂，同樣十分搶手，藉由發放小物拉近與選民的距離。

傳統競選小物不外乎文宣、面紙、礦泉水等，但近年選民趨向索取「實用性」文宣品，為吸引選民注意，各競選團隊絞盡腦汁，推出各式各樣生活化小物，盼贏得選民青睞。

陳超明競選團隊上次選舉曾發放洗碗精，引起廣大迴響，拚連任要讓小物發得有感，這次除了送出6萬瓶洗碗精，未來也將推出不織布抹布，搶攻忙於家務的主婦票源，年節前夕則搭配喜氣的紅包袋，送得應景又實用。

羅貴星競選團隊則主打使用率高的清潔用品，推出限量10萬支的牙膏、密封夾及香皂，用於家戶拜訪時發送，羅貴星表示，發送牙膏很貼近生活，「每天都看得候選人」，比起傳統文宣，選民反應相對熱絡，目前已發出約6成，也有選民不會用密封夾，親自教導互動中，更讓他們感到貼心與用心。

民眾黨參選人朱哲成在競選小物方面，採取傳統發放紙本傳單及面紙，他從過去輔選經驗發現，競選團隊送洗髮乳、口罩等，選民雖索取熱絡，但「為拿而拿」對候選人未必有深刻印象，他表示，選民對候選人有興趣才會拿文宣品，而最近發傳單大家也沒馬上丟棄，這樣就是有效的宣傳；而最近他也製作大型氣球背上身掃街，盼吸引更多關注。

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(中時 )