一名青年竟由綠轉藍要改投韓！YouTuber「北青」表示，這人就是他的同學，2000年、2004年總統大選，他同學曾投過陳水扁2次，阿扁貪汙，不只失望，也很難過，他彷彿變成幫兇。還有民進黨執政後世界並沒有變得更好，讓他對民進黨徹底失望。所以這次2020年，他要改支持國民黨總統參選人韓國瑜。

「北青」訪問他同學，同學表示，2000年時他還是個學生，那是他的首投，沒辦法把政治看得很清楚透澈。當時阿扁形象又清新，看到台灣改變的力量；第2次因為原本就支持阿扁，不受兩顆子彈影響，因為看到藍軍大團結，藍綠已成五五波，阿扁可能落選，而且政黨輪替太興奮。再加上阿扁是三級貧戶，寄望他改變黑金、做改革，於是再給他一次機會。

那為什麼會對民進黨失望？北青的同學表示，因成也阿扁，敗也阿扁。感覺好像被騙了，世界沒有變得更好，因此對民進黨失望。民進黨故意操弄族群對立，只講閩南話，只用自己人，自肥、酬庸、裙帶關係，讓他深感不滿。尤其是去年用選票下架的陳其邁、蘇貞昌，都去中央升官，這是不公平的事情。

北青說，自己是外省人，他同學則是本省人，但是不會互相歧視，這是族群融合的最佳典範。北青的同學接著指出，他們民進黨都是操弄族群對立、網內互打、網路霸凌，很失望難過。

北青的同學表示，他心目中的政治人物是有辦法團結這塊土地所有人，但是民進黨壯大，卻導致社會對立。希望大家回歸理性思考，投下神聖第一票。目前媒體假消息太多，尤其是楊蕙如事件，尤其年輕人要想想是為誰而戰，下架假新聞這些人上去只是糟蹋我們這一些地方，家和萬事興。

(中時電子報)