男星高以翔上月(27日)赴大陸錄製綜藝節目不幸猝逝，享年35歲。此消息一出震撼各界，也讓親友及粉絲相當痛心，高的經紀公司日前發出聲明表示「12/6上午10點至下午5點，將開放粉絲分批弔念，會場不開放拍照、攝影及謝絕花籃，粉絲可寫下想對高以翔說的話，折成紙鶴送別」。

高以翔回家了！一殯、金寶軒靈堂現場最新畫面

《中時電子報》粉絲團預計今(6日)早11：00金寶軒【北市中山區民權東路二段158號】大門口進行直播，歡迎到場粉絲透過直播訪問，將你們想對高以翔說的話大聲說出來吧！

(中時電子報)