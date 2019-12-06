兄妹倆在伊瓜蘇瀑布留下足跡。鄧美芳提供

兄妹倆在伊瓜蘇瀑布留下足跡。鄧美芳提供

兄妹情深。鄧美芳提供

兄妹倆曾出現在電視新聞裡。取自youtube

兄妹雲遊四海。鄧美芳提供

兄妹倆曾去新加坡旅遊。鄧美芳提供

鄧美芳此次在平潭展出的畫作。鄧美芳提供

張瑞竹（右起）、胡翡翠、鄧美芳、汪威江、陳玉珠。洪秀瑛攝

鄧美芳接受大陸當地媒體訪問。鄧美芳提供

息影25年的70年代電影明星鄧美芳，婚後常在上海、香港、台灣三地跑，近來回台探望年邁的母親，不忘關注2020總統大選。她說，其實平常鮮少看新聞，因為心中早有特定支持對象，「我哥哥長住在中南美洲，這次也提前回台灣，投完票就回去」，她透露和老公及友人已訂好一家餐廳，總統大選投完票當天，將在餐廳內看電視關注開票，期盼支持的總統候選人能順利當選。

每一次的總統大選，鄧美芳一定以實際行動表達愛台灣的心，過去也曾號召閨蜜林鳳嬌回台投票。鄧美芳的哥哥鄧伯良是祕魯台商，也曾是海軍特戰隊官校優等生，退役後移民中南美洲；不菸不賭不酒的鄧伯良，最高峰時期曾在祕魯擁有18家賭場，是祕魯知名賭場大亨，並在當地經營希爾頓連鎖五星級飯店，台灣許多到當地參加經貿會議的高官都會指名入住。

鄧美芳有2個哥哥、1個妹妹，大哥在祕魯，2哥在台灣，妹妹則遠嫁美國，兄弟姊妹的感情不錯。她與大哥鄧伯良差6歲，「從小大哥就很照顧我，他是一個很有責任心的人」，她常跟著大哥到各國旅遊，曾一起去南美洲的伊瓜蘇瀑布、新加坡，今年9月還到義大利度假，全是大哥埋單。鄧美芳說，大哥在祕魯每天關注台灣電視新聞，過2天將回台待到投完票。

鄧美芳除了和家人、姊妹淘雲遊四海，近年也醉心創作油畫，她應廣電公會理事長汪威江邀請，日前參加福建平潭「第五屆海峽兩岸影視名家書畫展」，由於她在「二林二秦」年代與林青霞、林鳳嬌、秦漢、秦祥林都曾合作，書畫展開幕當天成了不少陸媒爭相訪問對象。此次她展出畫作名為「秋之將近」、「古鎮尋幽」，創作靈感大多來自旅行中拍下來的照片，其中一幅畫中背景是克羅埃西亞的海港。

(中時 )