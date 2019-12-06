美國聯邦眾議院議長裴洛西今天說，她並不討厭川普總統，但稱他在某些政策上無作為，是個懦夫且顯得殘酷，並要記者不要招惹她。

裴洛西（Nancy Pelosi）今天同意眾院司法委員會草擬針對川普的彈劾條款，在每週一次的記者會即將結束時，一名記者問她是否討厭川普，裴洛西怒氣沖沖地表示，她憎惡有關她討厭任何人的影射，她回擊這名記者：「別來惹我。」

裴洛西指著那名記者說：「我不討厭任何人，我在天主教家庭長大，我們不討厭任何人。在這個世界上誰都不討厭。所以你別想來指控我。」

在此之前，裴洛西說她指示眾院司法委員會根據川普被指控施壓烏克蘭調查他的主要政敵的情事，草擬針對川普的彈劾條款。

在回應是否討厭川普的提問時，裴洛西就政策面批評川普，稱他無法採取對抗槍枝暴力的措施，是個「懦夫」；另外，對於川普廢除對「追夢人」移民的保護以及「否認」氣候變遷，裴洛西表示川普顯得殘酷。

她說：「這事關美國憲法，以及導致總統違背就職宣誓的事實。」

(中央社)