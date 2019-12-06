在網路人氣超夯的「館長」陳之漢，近來似乎藍綠都不討好，即便從去年力挺國民黨到如今立場偏綠，但他仍慘遭綠委劉世芳無情羞辱，邀他在罷韓遊行中擔任「我錯了」大隊長，令館長氣罵民進黨簡直糟蹋人。然而事隔不到1天，他昨晚突然在直播中自揭黑暗面，整個直播負能量爆表，反常行徑令不少網友相當擔心。

館長昨晚直播充滿滿滿負能量，他說與其被人家攻擊，不然自己來潑自己一身屎，「我承認我都在騙各位的錢，比如講這罐飲料29塊錢，我的成本差不多一半，扣掉稅，一罐差不多8塊，我承認騙了各位8塊錢、這個堅果騙各位60塊錢、我這件衣服騙各位200塊錢，以此類推，如果這種商業行為你都要說是騙，我的確是在各位的錢。」

館長說自己拚命在鏡頭前說自己多好、做的多好都沒有用，還是有人在那寫故事，那乾脆他現在開始就是邪惡的人，做的每一個東西都是要算計，試圖從大家皮包掏錢出來放在自己口袋裡，這樣開心了嗎？

其實館長真的怪怪的，因為他直播前，還在臉書PO出一篇寫著「我是個雜碎生意人 也是個毫無口得之人 愛台灣是我賣東西的口號 這就是我 被你們發現了！！！」的崩潰文章，吸引PTT網友留言熱議「藍綠夾殺，壓力大」、「自己陷入政治太深 被藍綠輪流當提款機」、「他是不是有憂鬱症啊」、「感覺快被逼瘋了」、「感覺精神狀況進入謎的領域了」。

(中時電子報)