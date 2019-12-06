鴻海集團創辦人郭台銘今天在與白宮官員會晤後不便多談會談內容，但表示會把美國工廠做好。美國希望外國增加投資，期望為年輕人創造更多工作機會。

獲邀出席白宮今晚耶誕派對的郭台銘，上午11時20分左右進入白宮，與白宮負責投資高科技主管會談。

在約2個半小時後，郭台銘步出白宮時以會談內容比較機密為由不願多談，僅表示美國做事蠻有效率，會把在美國工廠做得很好。

至於開會氣氛如何，郭台銘則是笑而不答。但他兩度表示，「這個時機敏感，還是不要談比較好」。他還會再到華府來，下回再談。

對於媒體追問他對香港示威活動的看法，郭台銘認為這個題目文不對題。

他接著表示，美國希望大家都能到美國投資製造業、高科技，全世界都一樣，希望給年輕人提供更多工作機會，農民在自動化後能有更多其他行業工作，這都是討論的主題。每個地方都一樣，希望能找到更多工作機會，川普也是。

(中央社)