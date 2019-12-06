「卡神」楊蕙如網軍風波持續發酵，燒得民進黨全黨上下人人自危澄清，就連總統蔡英文被問到時，也表示「我不認得她」，卻遭網友挖出11年前，蔡英文與楊蕙如一同參加遊行，玩小白狗、相談甚歡的溫馨照片，更有網友直接挑明兩點，批評總統府「再凹啊」。

蔡英文稱不認得楊蕙如，卻遭挖出合影，對此總統府表示「總統不可能與所有互動過或合影過的民眾相識，希望各界勿以訛傳訛」，卻遭PTT八卦版鄉民打臉，指出「說不熟也罷，幫民進黨這麼多，怎可能不認識」，更表示「一般路人就算了，卡神最好會不記得」。

鄉民「iammatrix」在八卦版問「卡神是路人嗎」，他進一步指出疑點，並附上所有相關影片，重打總統府一巴掌：

「一個路人，可以當2008謝長廷競選總統時候的總部網路執行長？」

「一個路人，可以去幫蘇貞昌感恩晚會助講？」

「一個路人，可以跟李登輝一起跳妞妞舞？」

「一個路人，可以跟李應元、姚文智一起開記者會？」

「一個路人，2011敢宣布參選民進黨立委初選？」

「一個路人，能夠拿到民進黨2012總統初選的民調，然後洩漏公布？」

「一個路人，可以跟謝長廷、管碧玲、顏聖冠綠營政治人物世運開幕進場？」

「一個路人，可以2014 公開指名要蔡英文、謝長廷、游錫堃 接受冰桶挑戰？」

「一個路人，然後可以接一堆公家案子賺錢養公司？」

「一個路人，出事後可以有民進黨嘉義幫御用律師幫忙打官司？」

iammatrix表示，若蔡英文表示自己不熟，還不會被酸成這樣，是因為直接選擇性失憶才會被罵翻。網友看到也大酸：「次元刀拿出來」、「很會切」、「你這樣要總統府怎麼洗啦」、「這樣人家要怎麼演」、「臉好腫啊」。而實際查詢也發現，楊蕙如在2008年1月就成為謝長廷總統大選團隊，同年大選過後，更是積極投入政治活動，相當高調。

(中時電子報)