「卡神」楊蕙如網軍案，疑造成駐大阪前辦事處長蘇啟誠自殺案，日前遭台北地檢署起訴。親民黨立委參選人李正皓認為，終於出現一個人比吳斯懷還討厭的人。

李正皓在政論節目《關鍵時刻》中表示，終於出現一個人比吳斯懷還討厭的人，就是楊蕙如。在網路負面聲量，兩人好感度差不多，都沒什麼好感度。可是在討厭度上，楊蕙如將近是吳斯懷的1倍。換句話說，終於出現一個比吳斯懷更討厭的人，但現在最需要選票的是韓國瑜，而不是那些議員。國民黨總統參選人韓國瑜卻在這個議題中消失了，韓連這個最大的機會，都錯過了。

李正皓指出，韓國瑜手上才是有最多楊蕙如黑資料的人，因為楊蕙如辦的第一場網球賽，是在高雄市政府陳菊時代承辦的，所有東西其實都在韓國瑜的手上，而且這東西很好調查，因為楊蕙如是網路公司，所以要查的範圍很小，第一個就是體育局，第2是透過觀傳局辦活動，第2就是就是秘書處，因為科技網路公司常常會做IT服務，所以包含秘書處。就這3個局處，一下子就能搞定，只要花費半天的時間，可是直到現在韓國瑜還沒有動作。

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(中時電子報)