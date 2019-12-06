對卡神楊蕙如涉嫌操控網軍帶風向，國民黨總統候選人韓國瑜前天痛批歪風造成台灣民主的危機，還點名柯文哲、賴清德，稱自己與2人是被網軍「霸凌三兄弟」。賴清德在臉書上表示，「不管是三兄弟，還是十姊妹，我要拜託大家站出來」。

卡神楊蕙如操控網軍近日引爆民進黨急切割！4日時韓國瑜說，網軍藉網路操作扮演上帝的角色，日本有薯條三兄弟，台灣網路有被害三兄弟，第一個被害人是賴清德，直接要求蔡英文總統停止網軍對他的攻擊，第二個是台北市長柯P，第三個是韓國瑜。

民進黨總統初選時上演「英德大戰」，賴清德曾多次哀求蔡英文的網軍停止攻擊，現抓包楊蕙如是網軍頭子又跟民進黨關係匪淺一事，外界好奇賴清德被韓國瑜點名後的反應為何？

等了一天，賴清德於5日時在臉書上表示，他到馬祖幫立委候選人李問輔選，希望大家支持，「不管是三兄弟，還是十姊妹，我要拜託大家站出來。」

賴清德誇李問是勇敢的年輕人，主動放棄美國國籍，回台當兵...「像李問這樣守護台灣、捍衛民主的年輕人，就是我的好兄弟」。

賴清德強調，所以，不管是三兄弟，還是十姊妹，我要拜託大家站出來，明年1月11日，把票投給真正能守護台灣、維護主權的候選人。最後，他不忘宣傳支持民主進步黨，就是護國保台最務實的作法。

(中時電子報)