美中貿易協商步入正軌 美股小漲 07:112019/12/06 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街股市今天收盤小漲，科技股帶領3大指數走升，理由是美國總統川普與財政部長梅努欽均表示，美國與中國的貿易協商「步入正軌」且「順利進行」。 道瓊工業指數終場上漲28.01點或0.10%，收在27677.79點。 標準普爾500指數終場上漲4.67點或0.15%，收在3117.43點。 以科技股為主的那斯達克綜合指數終場上漲4.03點或0.05%，收在8570.70點。 (中央社) #指數 #終場 #上漲 #科技股 #小漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 超意外！不是奶粉 雙11陸網民瘋搶的是它 - 國際 CIA刑求手段全曝光！首位被害人親素描殘忍畫面 - 國際 進白宮 郭台銘：會把美國工廠做好 - 時事 - 中央社 印度女子遭輪暴犯縱火 90％燒傷走一公里求救 - 時事 - 中央社 驚人！陸巨大蚌殼入侵美遭滅族 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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