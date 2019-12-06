華爾街股市今天收盤小漲，科技股帶領3大指數走升，理由是美國總統川普與財政部長梅努欽均表示，美國與中國的貿易協商「步入正軌」且「順利進行」。

道瓊工業指數終場上漲28.01點或0.10%，收在27677.79點。

標準普爾500指數終場上漲4.67點或0.15%，收在3117.43點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數終場上漲4.03點或0.05%，收在8570.70點。

(中央社)