東北季風及南方雲系影響，氣象局針對台北市、基隆市發布豪雨特報，新北市、桃園市、宜蘭縣也有大雨特報。中央氣象局預報員王品翔指出，冷氣團今夜報到，預估周六晚間至周日清晨、周日晚間至下周一清晨，這2個時間點是最冷的時候，加上輻射冷卻效應作用，中部以北、東北部沿海空曠地區低溫將下探10度。

氣象局指出，6日東北季風及南方雲系持續影響，依舊濕冷，北部、東北部水氣多，下雨時間長。目前累積雨量前3名為臺北市擎天崗101.00 mm、新北市大粗坑79.00 mm 、臺北市陽明山60.50 mm。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今(6)日厚實雲層籠罩全台，除了迎風面的北台灣及中南部山區有較多的降雨，中南部平地也有局部雨。下午起「大陸冷氣團」開始南下，氣溫逐漸下降。

吳德榮表示，明(7)日乾冷空氣緊接南下，清晨仍很濕冷、白天漸轉乾冷；明晚、週(8)日晨氣溫降至最低，空曠平地因晴朗、輻射冷卻加成，最低氣溫將降至10、11度。

今天5縣市豪、大雨特報。（圖/氣象局）

(中時電子報)