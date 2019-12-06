PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

民進黨派出新潮流大老賴勁麟之女、「太陽花女戰神」賴品妤征戰新北市第十二選區立委，與現任立委黃國昌辦公室主任賴嘉倫、前台北市副市長李永萍上演「三咖督」。網友看了賴品妤造勢影片，卻直言：「口條很像汐止呂孫綾。」

網友在PTT論壇發文《蔡英文、賴品妤汐止造勢直播》，寫道：「這場只是小場，人數不是很重要，重點是《台視》跟《非凡》這些拿官方訊號的YT觀看數（不到兩萬）還不如一個去臥底的（近三萬）。賴自己FB也不過三萬出頭這些臥底慢慢散布多了，不用拚場氣就消了。」

文章一出，引熱烈討論。有網友不客氣直言：「口條很像汐止呂孫綾，最好找個公關訓練一下口條。」

其他網友則紛紛回應：「為什麼要噓品妤？明明就很正」、「因為跟國昌嫡傳弟子對幹吧！哈哈，又是柯粉最恨的新潮流，同時得罪了兩大覺青族群」、「希望小助理可以選上，很喜感」「新潮流小公主臥底時代成功」、「新潮流的掌上寶，怕」、「先消毒是小場，顆顆」。

(中時電子報)