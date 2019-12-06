大聯盟自由市場最強投手寇爾(Gerrit Cole)動向受矚目，任一支例行賽90勝以上的球隊買到他，就可能成為明年的世界大賽冠軍。多家美媒異口同音表示，寇爾即是紐約洋基爭冠的最後一塊拼圖，今年冬天該是總管凱許曼(Brian Cashman)說服老板打開荷包的時候了。

美聯社指出，洋基先發投手自責分率4.51，排名大聯盟第15名(30支球隊)，他們其實都是靠打擊在撐。季後賽5年內被太空人淘汰3次，這說明平庸的先發投手無法幫他們突圍，缺乏可靠王牌坐鎮亦無助於打線士氣。

以洋基現有陣容，當然還是有機會挑戰世界大賽。不過美媒NJ.com認為洋基不該心存僥倖，買下寇爾可以讓他們不必再冒險。寇爾還不滿30歲，配合洋基明年打線收割期，這時的投資是回報最大的，他們應該「不計一切」出手。

大聯盟官網則以2008年的洋基為例，他們連續15年(包含罷工縮水球季)闖進季後賽的紀錄在當年中斷，憤怒的前老闆放手讓總管凱許曼去自由市場大採購，買來左投沙巴西亞(CC Sabathia)、一壘手塔謝拉(Mark Teixeira)多位猛將，總投資超過4億美元。隔年(2009)洋基果然摘冠，雖被譏諷財大氣粗，現在洋基球迷已經開始想念那個花錢不手軟的老老闆了。

公平地說，洋基去年冬天沒買哈波(Bryce Harper)、馬恰多(Manny Machado)還算是明智的決定(可減輕未來豪華稅懲罰)，至少他們找到很好的替代人選，但這次他們恐怕沒有藉口再錯過寇爾了。

(中時電子報)