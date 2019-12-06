為了防範大意使用衛生棉條而引發毒性休克症候群，除了睡覺前後要更換，每隔4～6小時一定要記得更換。

在婦產科門診中，有不少需要調經、月經週期異常的病患，醫師總會例行性地詢問病患月經量，使用衛生棉或是衛生棉條的情況。經由這樣的醫病問答，台安醫院婦產科主治醫師蔡可欣觀察到，國內確實有些女性族群習慣使用衛生棉條，部分女性病人為求方便、舒適，沒有包尿布的負荷感受，而偏好使用衛生棉條。

不論在門診、急診，看多了世間男女為了追求性慾快感、閨房情趣，將瓶罐、保險套等異物塞入女性陰道中，結果完事後無法順利取出而必須求助於醫療單位。相形之下，從陰道內塞入衛生棉條，防止月經滲漏，自在便利度過生理期的舉止，在現今多元社會中是再正常不過的行為了。

棉條久沒取出，小心毒性休克症候群

即使如此，在陰道內塞入衛生棉條，仍要注意使用安全，使用時間期限一到，一定要記得取出來。她所認識的婦產科主治醫師幾乎每一位都有接獲過因為忘了取出衛生棉條的病人。

她日前接獲的一名患者，因為下體悶痛而求診，請護理人員量測體溫，有輕微發燒現象，經由內診，可以聞到下體明顯的異味，仔細檢視陰道，赫然發現陰道塞著一片衛生棉條，取出棉條之後，整片棉條積滿了已經發黑的經血漬，棉條內長滿了孳生的細菌，剎時，整個診間充斥著腐敗的血腥惡臭氣味，整個下午味道久久不散。

進一步仔細詢問才知道該名女子為圖方便，將衛生棉條塞入陰道內，可能是衛生棉條的經血吸附效力太優了，經血完全沒有滲漏，這名女子根本沒有身處生理期的感覺，甚至忘了生理期這檔事，結果衛生棉條一放就是一個星期。

定期更換棉條，避免細菌感染

取下衛生棉條後，蔡可欣幫病患進行陰道壁局部消毒，陰道壁完整、沒有破皮、潰瘍，但因為病患有輕微發燒、感染現象，所以，開立抗生素藥物給病人服用。醫師提醒，臨床上多數病患只有輕微感染現象，少數有嚴重感染，病菌會從陰道跑到血液內，嚴重時甚至造成毒性休克症候群（TSS，Toxic-shock syndrome），則有可能需要住院。

為了防範大意使用衛生棉條而引發毒性休克症候群，除了睡覺前後要更換，每隔4～6小時也一定要記得更換。萬一新手還無法拿捏棉條沾濕的月經量及時間點，可以在如廁的時候，試著拉動衛生棉條上的棉線，如果很快鬆滑，務必要換上新的衛生棉條，手拉的感覺仍然緊繃，就可以緩一下再更換。如廁時，小心不要讓棉線沾到尿液；另外，衛生棉條不像衛生棉會引發外陰部過敏現象，陰道內也少見有皮膚過敏的困擾。

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(中時電子報)