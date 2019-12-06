北新國中還勇奪團體獎項世界排名第五名、第七名及第十三名等。（北新國中提供／陳世宗台中傳真）

2019年第十屆WMTC International(世界數學團體錦標賽)於11月29日~12月3日在韓國首爾舉行。來自21國 103隊 740名數學好手同台競，台中市北新國中奪下個人獎項：世界金牌1位、世界銀牌10位(中級組9銀 初級組1銀)、世界銅牌22位，榮獲團體獎項世界排名第五名、第七名及第十三名。

教育局指出，WMTC是由美國規模最大的數學聯賽ARML與中國規模最大的數學競賽「希望杯數學邀請賽」於2010年合組發起的數學國際競賽。是當今數學三大國際競賽之一。(世界數學團體錦標賽WMTC、亞太國際數學奧林匹亞競賽APMO、國際國中科學奧林匹亞競賽IJSO)。

WMTC的宗旨，是鼓勵所有參賽者發揮自己的才智，同時培養團隊合作精神；建立永恆的友誼，體驗青春的智慧和快樂；對每個參賽者(隊)做出公正積極的評價。

北新國中位於台中市北屯區的軍眷區、潭子區交界帶，全校近1／3的學生為社經地位或家庭支撐力較為弱勢的孩子。在林慧娟校長大力推展「拔尖、固本、扶弱」教育3箭的情況下，資優教育這1支箭，成功讓學生站上國際舞台。尤其國二生打敗許多世界國三及高一好手，一舉拿下中級組4銀11銅的佳績，更屬難得。

此次世界數學團體錦標賽，學生加深、加廣、超前學習。同時與北京、上海、新加坡的孩子交流數學、語文等課程，一舉拿下國際賽世界金牌獎的殊榮。北新國中強調，感謝各界對北新資優國際教育的支持，未來將以國際學科奧林匹亞競賽為前進目標。

(中時 )