2020大選許多立委候選人也紛紛掛上自己最上相的照片做為競選看板。但有的修圖修太大就難免引起選民不適應了。國民黨高雄市立委候選人李雅靜近日被網友質疑「修圖修太大」，引起討論。但其他網友卻紛紛替她說情，認為她修的算少了。

網友clark0816在批踢踢政黑版PO文，「拜託高雄市鳳山區李雅靜不要修圖太離譜」，自稱是「高雄市鳳山區市民，每次出門都會看到李雅靜的競選看板。看著漂亮的修圖，再想到她本人。我實在受不了修圖離譜的看板」。並放上對比照。

其他網友卻幾乎一面倒認為，「老實說，她應該算是修很少的了…」、「我看過更誇張的…」、「他算誠實不騙的…」、「某台北市議員的，那叫修爆」、「這OK吧，還看的出是同一人」、「你還是拿到修圖修比較少的角色」、「這還好吧...修得比這誇張得多的是！」、「有幾個修了我根本不認識」、「她已經算認得出來了」、「已經算好的了，還認得出來」。「這還看得出是同一人，算老實人了」、「台南陳亭妃、翁語含表示...」、「想想淡水蔡依林」、「還好吧」、「看過汪志冰嗎？」、「你一定沒看過賴惠員」。

(中時電子報)