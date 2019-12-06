歌手謝和弦昨晚驚傳2度呼麻被捕，警方還在家中查出10多克大麻，最諷刺的是遭老婆大義滅親報警處理，接著爆出他帶著一名女子到北投溫泉飯店開房間過夜，更在影片合唱周杰倫的《說好不哭》，而這名女子竟疑似是直播主「莉婭」。

謝和弦在臉書上傳影片，並寫道：「比起開小巨蛋演唱會，我比較喜翻開個房間」，影片中則是與一名女子合唱周杰倫的《說好不哭》，不過有眼尖網友發現這名女子不是老婆Keanna，疑似是有上萬粉絲的直播主「莉婭」，此外更有人發現謝和弦和Keanna互相取消關注，也讓人擔憂婚姻狀況是否亮起紅燈。

謝和弦疑似和直播主莉婭「開房間」。（圖／謝和弦臉書）

此外謝和弦被捕時，竟還錄下被警方送上車的過程，影片中警方幫他開車門時，還很有禮貌的跟警方說：「謝謝」，15秒影片全被上傳到IG限時動態，據悉老婆到派出所時情緒崩潰，一度身體不適先行離開派出所。

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(中時電子報)