裴洛西要求眾院司法委員會起草彈劾川普條款

民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周四實質上已保證，美國總統川普將成為美國史上第三位被眾院彈劾的總統。

「今天我很痛心，但滿懷信心與謙卑地……要求主席起草彈劾條款。」CNN新聞網5日的分析指出，裴洛西這麼說，已敲定川普因「通烏門」被彈劾的可能。

分析指出，裴洛西宣佈，眾院司法委員會將著手起草正式彈劾條款，等於向表決彈劾川普的目標邁進了一大步。由於民主黨掌握了眾院多數席，就算少數同黨議員倒戈，如今彈劾也幾乎成了定局。無論事情如何落幕，這都是十分重要的里程碑，在川普任內就算這不是最重大，但也將是很重大的時刻之一。

美國有44位總統，由於第22、24任美國總統都是克里夫蘭（Grover Cleveland），因此川普才成為第45任美國總統。到目前為止，只有約翰遜（Andrew Johnson）和柯林頓（Bill Clinton）被眾院彈劾。就算川普加入可恥的彈劾名單，如今也只有不到7%美國總統在任內被彈劾。

歷史就在大家眼前寫下，為何似乎並未立即激起太大的漣漪。分析指出，問題在於大家已經見怪不怪。約翰遜是在130年前被彈劾，年代實在太久遠。而1990年代末柯林頓被彈劾，雖然是很新鮮，但就算柯林頓被眾院彈劾，卻也沒有被踢出白宮，令許多人感到訝異。沒錯，現在唯有共和黨掌多數席的參院才能這麼做。

儘管眾院也曾醞釀彈劾小布希或歐巴馬，但都距離彈劾的門檻很遠。而川普動用美國勢力，以遂行私人和政治利益，卻有遠比前兩任總統正多的實證。

(中時電子報)