PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜，雖民調不斷落後，卻擁大批庶民「韓粉」支持者，各大造勢場合人氣更是居高不下。網友痛批，面對豪宅爭議、議會質詢、議會總質詢、美國問題、高雄市政與砂石案卻逃避龜縮。消息傳回挺韓群組，韓粉氣憤表示他們現在故意保留實力到明年投票日，再逼他們小心韓民調狂升。

網友在PTT論壇發文《沒有肩膀的總統候選人》，寫道：

「話說，有一位候選人非常沒有肩膀。遇到問題與困難時，都會逃避問題而龜縮起來。這位假庶民被人踢爆炒房內幕時，竟躲起來。

1.房產澄清說明會，竟然不敢親自出席，而且內容錯誤百出。

2.議會質詢時，直接降格為總機而把重要問題丟給其他人回答。

3.不敢面對議會總質詢，而請假烙跑。

4.不敢回答美國的五個問題，而取消美國行。

5.不敢面對自己在市長選舉時的唬爛政見，而說有白紙黑字嗎。

6.不敢面對自己在砂石業者裡所扮演的角色。」

文章一出，引發討論，網友紛紛回應：「都是黑韓產業鏈你要他回應什麼」、「看標題還以為是講蔡」、「另一位其實也沒什麼肩膀」、「另一位為了切割都得失智症了」、「菜嗎」、「等等 三個都很會閃 你再說誰？」

消息傳回挺韓群組，部分韓粉氣憤不已，激動表示目前民調都是他們保留實力所致，韓國瑜也公開呼籲接到民調回答「唯一支持蔡英文」，讓綠營開心到明年1月11日；若再逼他們，小心他們「武力展現」，屆時韓民調將狂升。

(中時電子報)