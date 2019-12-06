經常發出爭議言論的歌手謝和弦，過去就曾在臉書上自爆有吸食大麻習慣，昨晚在家吸食大麻時，妻子無法忍受主動向警方檢舉，警方到場時，謝妻哭著開門，第一句話就說「這裡有人在吸毒」，謝和弦被帶回警局後，還行徑怪異，除了對著媒體做鬼臉，還大聲嚷說支持大麻合法化，讓警方看得直搖頭。

昨晚9時許，新北市警察局110接獲1名女子檢舉電話，指稱板橋區華江一路某民宅內有吸毒情事，110隨即通報轄區海山分局江翠派出所派員前往，員警到場後，赫見在場人竟是謝和弦、謝妻及友人，謝和弦對員警到場態度配合，警方從屋內起獲2包共約18公克的大麻。

謝和弦被帶回派出所時神情自若、情緒平和，言談中並不認為持有大麻有何嚴重，初步承認大麻是他所有。由於夜間不偵訊，警方昨晚暫停偵訊，待今天日出後再繼續訊問。

謝和弦以心直口快著稱，常引起爭議，2012年在臉書上自爆有吸食大麻，並嗆聲「等你們來抓我，我在埔里的老家，我去打電動了，掰。」事後遭唱片公司解約，更被謝父爆料有躁鬱症病史，謝和弦演藝事業因而停擺。

謝和弦2017年與台荷混血女友Keanna登記結婚，婚後謝妻曾在臉書上坦承老公「不對勁」，但被問到是否想過放棄這段婚姻？她則堅決表示「從來沒有」。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時電子報)