《微熱山丘》平安旺來禮盒，雙層抽屜有玄機。（微熱山丘提供／廖志晃南投傳真）

《微熱山丘》平安餅及旺來餅，傳遞幸福感。（微熱山丘提供／廖志晃南投傳真）

源自南投市八卦山的甜點品牌《微熱山丘》，推出新年限定新產品「平安旺來禮盒」，即日起至12月13日在官方網站、全台門市、To Go專櫃開放早鳥預購（僅桃機To Go專櫃不提供預購服務），指定12月20日至1月15到貨即享買10盒送1盒優惠；12月20日起在全台實體通路上市。

《微熱山丘》的經典鳳梨酥系列伴手禮，讓大家在逢年過節與親友共享台灣最美好的滋味；今年再以台灣鳳梨與日本蘋果組成限量禮盒，推出「平安旺來禮盒」，並再度與「真食夥伴」《伊莎貝爾》攜手研發，為新年提供清新、安心、用心的送禮選擇。

「平安旺來禮盒」以天然食材、無人工添加的日本青森縣紅玉蘋果，製作平安餅，透過糖漬慢煮鎖住紅玉蘋果甜中帶酸及果丁口感；旺來餅則是以經典的土產鳳梨醬配上滑順細膩的奶黃，酸甜中帶有微微鹹香，映襯出彼此的風味。

「平安旺來禮盒」以象徵新年喜氣的紅色為主色調，內裡是雙層抽屜設計，上下層各裝有4顆平安餅及旺來餅；下層抽屜印有「春」字，懸掛牆上即成應景春聯，上層抽屜則可以讓大家自由塗寫，設計獨一無二的春節裝飾。

禮盒外觀印有平安旺來及鳳梨花家徽的浮雕，大方喜氣，簡潔雅緻，搭配經典的布提袋，增添喜氣色彩，飽含祝福與創意的「平安旺來禮盒」，伴大家度過溫暖團聚的新年。

(中時 )