朋友可以選擇要深入或淺交，血緣關係的手足則無法選擇，手足關係的協調沒有速成班，父母從孩童年幼時的對待，就應該要秉公處置，盡量做到不偏袒任何人，才能降低手足間的衝突。

手足衝突2原因

1.先天因素

◆性別：依據研究，如果手足同為女性，彼此的衝突發生機率比較低，但若同為男性，則衝突會比較大。

◆年齡差距：年齡差距越大，較不容易發生爭執。黃國洋說，曾有學者統計分析，長兄和長女比較不容易和老么發生衝突；手足之間的年齡差距超過5歲，彼此間較少有衝突行為發生，親密友愛的行為反而較多。因為長兄、長女對於年齡差距大的手足或老么會比較照顧。

◆出生序：依據研究，長子、長女對其他手足出現攻擊機率，較其他排序的小孩來得高（比如老二、老三、老么等）。

◆長子長女的個性：長子、長女的性格和手足衝突有親密的連結。黃國洋說，老大個性溫和，不管其他的孩子的性格是霸道還是溫馴，手足之間的衝突就小；若老大的個性霸道、強勢，出現手足衝突的風險就會比較高。

2.人為因素

◆父母間的關係：研究顯示，若父母親的關係和諧，手足間的吵架、言語爭執次數也會降低。

◆父母對小孩的教養方式：黃國洋提醒，當父母以體罰、打罵來處理手足間的衝突事件，或是父母對待手足間的衝突態度不一致，都會促使手足間的衝突發生次數增加，也會加劇手足間衝突的程度。因此，父母的教養方式要盡量一致，且盡量以溫和而堅定的溝通教養方式，捨棄體罰等暴力對待，非「以暴制暴」。在家庭的小社會中，要讓小孩知道人我的異同，並學習到在不同個體的多元社會中，以和平而堅定的方式來解決問題。

根據統計，常被父母打罵體罰的小孩，有7成5對於其他手足也會採取暴力相向的態度。小孩行為是父母的反射鏡，小孩從父母身上學會了以粗暴的體罰處理事件，面對手足間的衝突事件發生，當然也會以同樣的手法來解決。

◆父母的偏愛：曾有人說，兒子要全用新的物品，因為兒子是寶；女兒是草，用舊物就好了。父母生育多名子女，每個子女的性格都不同，難免會有比較契合的小孩，或是比較難溝通的小孩，因此，不論男女，將所有小孩一視同仁地對待，是件不容易的事。但如果能盡量在能力範圍內公平對待，相信小孩都可以感受得到；何況父母以公平不偏袒的教養態度，更能協助小孩建立和諧的手足關係，父母的平等對待有助良好的親子互動關係，也能引導手足間彼此積極合作、相互提攜。

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(中時電子報)