歌手謝和弦(阿扣)的行事作風一向頗受爭議，昨(6)日他被自己的老婆Keanna(扣嫂)檢舉呼麻遭到逮捕。謝和弦在被送上警車的過程中，表情坦然還在媒體面前大比「愛心」手勢。他無所謂地態度，引起許多網友的不滿。當有記者問到他是否支持大麻合法一事，他非常肯定的表示「支持啊」。

事實上，謝和弦一直希望台灣能開放大麻。早在2012年時他就在自己的臉書上自爆有吸食大麻的行為。他表示成名作《於是長大了以後》這首歌就是抽大麻寫出來，製作出來的。同時感謝台灣政府跟音樂人的認證。更呼籲台灣需要大麻合法化。隨後，他就向警方自首，並到少年收容所勞動服務。

而2016年胡睿兒因吸麻被逮時，謝和弦也曾鼓勵他，「這(吸大麻)不是殺人放火，像歐巴馬跟賈伯斯，他們也說年輕的時候有抽過大麻，可是他們也沒有變成很糟糕的人啊。在美國有些地方它是合法的然後也有醫療用的，所以…不需要把它變成好像在台灣抽大麻就是死罪。」言談之中，完全能夠充分了解謝和弦對於呼麻的態度。

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(中時電子報)