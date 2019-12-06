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Imagine doing your job at the highest level to where you’re not needed anymore, giving your shoes to a lil girl and boy who you inspire and hoped you made proud that night, then cheering on your teammates cause you love seeing them succeed more than yourself only to be criticized while doing it. People it’s the world we live in and you can’t let it ever stop you from your purpose in life. Negativity, bad energy, hate, envy, etc etc will try to bring you down throughout your journey and it’s up to you on how you handle it. I handle it by simply saying “Thank You” with a 😁 on my face and continue to push forward while doing it! LIVE.LAUGH.LOVE 🙏🏾❤️👑

LeBron James（@kingjames）分享的貼文 於 張貼

「小皇帝」詹姆斯在5日湖人與爵士比賽不僅出現走步爭議，更在末節發生光著腳上場替隊友慶祝的脫序行為，被現場球評痛批不尊重地主球隊，但實際上，詹皇是因不用再打，且把球鞋簽名送給現場小朋友，讓他氣到IG發文回嗆！

當時情況是這樣的，比賽已快要結束，湖人取得兩位數以上大幅領先，詹姆斯才把自己兩隻球鞋脫下簽名，分別送給現場兩名小球迷，只是眼見庫茲馬連續賞了對方兩個麻辣鍋，讓他激動到直接進場替庫茲馬慶祝，完全忘了自己光腳。

「試想一下，你在場上打出最高水準，而且已經不用再上場，我把球鞋給了一名小男孩與一名小女孩，想要激勵他們且希望他們為你表現感到驕傲，」詹姆斯發文表示，「然後在場上替你的隊友歡呼，但當你這樣做卻受到了批評。」

「這就是我們現在生活的世界，你不能讓它阻止你的生活目標，負能量、憎恨與嫉妒等等都會在你的旅程把你擊倒，這取決於你如何面對，我的應對方式就是微笑說一句謝謝，生活！笑容！愛！」

好扯！詹皇誇張走步竟然沒吹

連兩天作客？湖人宰爆爵士不留情

(中時 )

#詹姆斯 #NBA #湖人 #庫茲馬 #球鞋 #爵士