「小皇帝」詹姆斯在5日湖人與爵士比賽不僅出現走步爭議，更在末節發生光著腳上場替隊友慶祝的脫序行為，被現場球評痛批不尊重地主球隊，但實際上，詹皇是因不用再打，且把球鞋簽名送給現場小朋友，讓他氣到IG發文回嗆！

當時情況是這樣的，比賽已快要結束，湖人取得兩位數以上大幅領先，詹姆斯才把自己兩隻球鞋脫下簽名，分別送給現場兩名小球迷，只是眼見庫茲馬連續賞了對方兩個麻辣鍋，讓他激動到直接進場替庫茲馬慶祝，完全忘了自己光腳。

「試想一下，你在場上打出最高水準，而且已經不用再上場，我把球鞋給了一名小男孩與一名小女孩，想要激勵他們且希望他們為你表現感到驕傲，」詹姆斯發文表示，「然後在場上替你的隊友歡呼，但當你這樣做卻受到了批評。」

「這就是我們現在生活的世界，你不能讓它阻止你的生活目標，負能量、憎恨與嫉妒等等都會在你的旅程把你擊倒，這取決於你如何面對，我的應對方式就是微笑說一句謝謝，生活！笑容！愛！」

(中時 )