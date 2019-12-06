秘魯外交官告訴路透社，美國對提升投資這個南美洲國家協議的談判進入最後階段，為美國倡議對抗中國在此區域拓展影響力的一環。

繼中國廣邀拉丁美洲國家加入其全球「一帶一路」倡議後，美國也在去年推動「促進美洲成長」倡議（Growth in the Americas），以加強對拉美能源和基礎建設的民間投資。

到目前為止，在「促進美洲成長」倡議架構下，美國已與阿根廷、智利、牙買加和巴拿馬簽署諒解備忘錄。智利、牙買加、巴拿馬和秘魯也與中國簽署加入「一帶一路」備忘錄。

秘魯外交部主管北美事務官員賈拉瑞塔（Cecilia Galarreta）今天在一項活動場邊接受記者訪問時指出：「川普政府有意稍加制衡中國在此區域的影響力。」

賈拉瑞塔表示，與華府簽定加入「促進美洲成長」倡議的草擬備忘錄事宜，已經交付秘魯能源礦業部和財政部評估中。

中國數年前已取代美國成為秘魯最大貿易夥伴，中國企業正逐步提升對這個國家基礎建設計畫的投資。

秘魯外交部次長波馬瑞達（Jaime Pomareda）也在活動場邊告訴記者：「我們與美方代表已開過會，他們堅決主張北美企業擴大在此投資的重要性，尤其是基礎建設。」

美國駐秘魯大使館未立即回應置評要求。

(中央社)