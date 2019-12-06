量販龍頭家樂福接手台糖量販、超市後，第二間改裝完成的量販店-屏東新屏店5日開幕，家樂福總經理王俊超、台糖董事長陳昭義親自出席剪綵。家樂福表示，該店最大特色是首度結合屏東小農在地特色產品，以專區方式推廣，包括近來很夯的冠軍巧克力福灣，以及當地長安製麵、義香食品等，希望促進地方經濟發展！

這是家樂福在屏東的第二間量販店，也是家樂福接手台糖量販後第二間改裝開幕的店。家樂福指出，該店占地2,000多坪，販售品項約2萬種，除了台糖商品專區外，賣場內還規畫咖啡休憩區、兒童遊戲區等，並導入屏東地區首見的「APP掃碼購」跟「自助結帳機」新科技，還有服飾、運動用品等櫃位及餐廳，打造成當地的購物中心。

家樂福表示，目前家樂福全台共134店，包含66間量販（包含屏東新屏店）、68間便利購超市，年底前還有三間台糖量販店將全數開出，還有一間新增的便利購，總計年底前量販跟超市店都將達69間，合計共138店。

王俊超日前透露，接手的五間台糖量販店，合計共斥資上億元改造，預期改裝後業績可望成長10～20％。據家樂福透露，首間改裝開幕的台中西屯店11月15日開幕迄今，集客力相當強，平日來客數2,000多人，假日近5,000人，迄今營業額即將突破1億元，效益超乎預期。

家樂福說，此次新開幕的新屏店延續家樂福「食物轉型」計畫，採購部門積極在屏東尋找在地生產的優質商品，包括五間獲得世界讚賞的巧克力廠商福灣、曾志元、小雨果、JL、TC巧鋪，還有長安製麵、皇珵釀造工坊、義香食品及萬津醬園，以及屏東在地農民生產的家樂福嚴選生鮮金鑽鳳梨、愛文芒果及有機香蕉等，具有濃濃在地特色。

(工商 )