天風國際證券分析師郭明錤最新報告中預測，iPhone未來2年增長強勁，iPhone產業鏈為2020年電子業投資核心。

蘋果耶誕節銷售預料將報佳績，花旗、摩根大通等券商上調蘋果目標價，郭明錤則預測，蘋果未來二年，受益於5G升級，新外觀設計與更佳產品組合，iPhone在2020與2021年出貨量分別年增長約6％與8％，至2.05～2.1億與2.2～2.5億支。

與5G相關與光學產業在未來2年內將有顯著增長，蘋果明年上半年發布新款iPhone，將有利於供應商業績淡季不淡。

郭明錤也預測，蘋果將在2020年發售5款新iPhone，4.7英寸LCD的iPhone SE2將在明年上半年發售，其他4款新iPhone將將在明年下半年發售。iPhoneSE2外型與iPhone 8相同，4款新iPhone外觀與iPhone 4相似。

(工商 )