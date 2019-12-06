美國當局今天以網路竊盜數以千萬計美元的罪名起訴一名來自俄羅斯莫斯科的駭客，這名駭客開的是藍寶堅尼跑車，把自己的事業命名為「邪惡企業」，且與俄羅斯情報單位有聯繫。

法新社報導，根據美國賓夕法尼亞州的匹茲堡（Pittsburgh）一份解封的起訴書，雅庫貝茲（Maksim Yakubets）和與他合夥從事「邪惡企業」（Evil Corp.）的圖拉謝夫（Igor Turashev）都是一個駭客集團的要角，這個集團在數十個國家把惡意軟體嵌入電腦，從企業和地方政府機構竊取上億美元。

這份起訴書包含美國財政部對兩名駭客的懲罰，還有逮捕雅庫貝茲並給他定罪的500萬美元懸賞宣告，這是歷來針對網路犯罪的最高額賞金。

美國助理檢察長本茨考斯基（Brian Benczkowski）說：「據信雅庫貝茲參與長達10年無節制的網路犯罪，用的是歷來破壞性最強其中兩種金融惡意軟體，在全球造成數以千萬計美元損失。」

財政部表示，雅庫貝茲到2017年為止，特別替俄羅斯聯邦安全局（FSB）情報單位工作，任務是替俄羅斯的計畫效力。

一名不具名的財政部官員表示，「邪惡企業」和惡意軟體Dridex是俄羅斯政府招募網路犯罪分子進行惡意行動的又一個例子。

(中央社)